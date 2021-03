San Cataldo: studenti della Carducci a “caccia di bufala”

Martedì 9 marzo 2021 le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta da Salvatore Parenti, incontreranno, in diretta streaming, in esclusiva, il noto astrofisico Luca Perri, per un seminario interattivo online dal titolo “DeAbunking: caccia alla bufala”.

L’incontro, proposto e organizzato dalla professoressa Valentina Tesoro, avrà la durata di circa un’ora e trenta minuti. Durante il seminario, attraverso un’attività coinvolgente, gli studenti scopriranno gli “attrezzi del mestiere”, per analizzare quella che è l’attività non solo del debunker – lo smascheratore di fake news –, ma dello scienziato stesso.

La scuola “G. Carducci” sta svolgendo un’intensa campagna di informazione per i propri alunni, affinché acquisiscano adeguate competenze per selezionare le informazioni veicolate dai social.

L’attività è un punto rilevante, qualificante del Piano di Educazione Civica della scuola.