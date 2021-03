San Cataldo, Forza Italia: “Teatrino e teatranti a scapito della della Città”

Sinceramente lungi da Noi alimentare polemiche , ma apprendiamo con stupore dalla stampa, che si fanno comunicati stampa di riunioni pre-elettorali per un pseudo centrodestra , dove addirittura si ci preoccupa di evidenziare ad Arte gli assenti, non crediamo che ciò meriti tutta questa evidenza e nè tantomeno riteniamo che interessi ai nostri Concittadini Sancataldesi , i Quali oramai da tanto, si aspettano solo serietà ,concretezza e risposte , tanto ne siamo convinti che non abbiamo segnalato alla stampa i precedenti due incontri uno fissato da Forza Italia e l’altro da Diventerà Bellissima andati a vuoto per l’Assenza della Lega e della propria compagine di civiche dopo che ne avevano data disponibilità di partecipazione almeno nella prima fase!!

Il nostro Partito di Forza Italia era assente e lo aveva comunicato tramite il nostro Commissario Cittadino Rosario Sorce in maniera decente ed educata già al momento dell’invito ricevuto dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia Valerio Ferrara al quale abbiamo sollevato un problema di metodo, di forma e di sostanza senza ricorrere ad attentati progettati con il solo fine di sabotare…. Metodo di basso profilo che lasciamo con piacere ai protagonisti…che predicano bene a favore di un Centro Destra Unito e razzolano male facendo saltare le riunioni.

E andiamo ai fatti per Amore di Verità e principalmente per Rispetto verso i nostri cittadini-elettori si era addivenuti dopo la seconda riunione come anzidetto andata a vuoto per mancanza di una parte , si era addivenuti tra i presenti di iniziare con incontri tra i partiti della coalizione visto che erano sorti problemi con qualche lista civica , e quindi l’amico Ferrara ha tentato di convocare la Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima……ma riecco che la Lega e Company notificano sempre in maniera alquanto discutibile di chi predica unità o fa finta di cercarla, che non avrebbero partecipato se non presenti anche le loro civiche, visto l’epilogo dell’avvenuta solenne riunione il Segretario Ferrara si sarà piegato all’ ennesime pretestuose posizioni , che francamente hanno stancato!!

Il Gruppo di Forza Italia di San Cataldo in questa fase preliminare per le prossime Amministrative ha dato grande prova di maturità e disponibilità , ma non intende prestarsi a logiche che non ci appartengono, siamo un partito organizzato , presente e forte del Nostro Deputato Regionale On. Michele Mancuso che ricordiamo Essere l’Unico Parlamentare di Centro Destra e di Governo in Sicilia ed unico Parlamentare in Assoluto della zona Nord della Provincia che tanto si sta impegnando per le istanze del nostro territorio e di cui i media ne danno giornalmente notizia !!

Concludiamo denunciando il Nostro rammarico per come si stanno mettendo le cose…. La Nostra Amata San Cataldo non lo merita e faremo di tutto per evitarlo…ma se Qualcuno si è messo in Testa di continuare con metodi Post Amministrazione Di Forti sinceramente ANCHE NO GRAZIE!!! Siamo pronti e sereni anche ad andare da soli con un gran messaggio di Verità Politica e di Impegno Limpido come le Ns storie Personali raccontano, le quali sono talmente vere, corrette, leali ed apprezzate che possiamo guardare anche oltre il Centro Destra se lo stesso dovesse rappresentare un problema o addirittura un inganno per la Ns Città.

Ci appelliamo a Tutte quelle Energie libere e fattive della Nostra Comunità, che conoscano un solo Verbo, quello del DARE di cui la Ns Amata San Cataldo ne ha un Disperato Bisogno e che antepongano il Bene Comune a quello personale o peggio ancora a quello di appartenenza……tutto il resto del Teatrino e dei Teatranti lo lasciamo generosamente e serenamente a chi ritiene di trarne convenienza, purtroppo come sempre, a scapito della Città e dei Sancataldesi.

Il Direttivo di Forza Italia di San Cataldo