Pd Caltanissetta: “In via Xiboli discarica non autorizzata, autorità si attivino”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il Circolo PD Guido Faletra esprime forte preoccupazione per quanto segnalato da Legambiente e da numerosi cittadini a proposito della presenza tra via Xiboli e via Tortorici di una discarica di materiale terroso che potrebbe non essere autorizzata.

I vincoli di natura paesaggistica, forestale e idrogeologica che insistono sull’area e la sua vicinanza con un sito di attenzione del P.A.I. (Piano per l’assetto idrogeologico della Sicilia) devono indurre le istituzioni preposte a prestare massima attenzione alla questione.

Ci aspettiamo quindi risposte celeri, che chiariscano quanto sta accadendo e che – ove necessario -possano assicurare la tutela del nostro territorio da condotte assai pericolose per l’ambiente e per i cittadini.

Sappiamo da tempo che ogni prospettiva di crescita della nostra città passa necessariamente dalla tutela e dalla valorizzazione della sua qualità ambientale, anche per questo occorre tenere alta la guardia e contribuire attivamente a far crescere il senso civico di tutte e tutti.

Il nostro impegno va anche in questa direzione.

Carlo Vagginelli

Segretario Circolo PD Guido Faletra