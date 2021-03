Palermo, bambino guida una grossa moto e dietro un uomo: ecco il video

Un ragazzino guida la moto di grossa cilindrata in pieno giorno e in una strada pubblica. Siamo a Falsomiele nella strada che costeggia viale Regione Siciliana a Palermo in direzione Trapani.

Seduto dietro c’è un uomo che fuma una sigaretta. Entrambi senza casco. Una scena surreale ripresa da una terza persona che filma tutto con il cellulare.

Il filmato è finito pubblicato su Tik Tok, il social dei video. Non è escluso che lo stesso filmato sia già in mano alle forze dell’ordine che potrebbero risalire al proprietario della moto visto che si legge perfettamente la targa e i due, sia il guidatore, in erba che il passeggero sono ben identificabili.

Ecco il video di Blogsicilia https://www.facebook.com/watch/?v=176874624099594