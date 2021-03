Montedoro. Il sindaco: “Esclusa variante Covid nei tamponi processati”.

MONTEDORO. Esclusa la presenza di varianti tra i tamponi di persone positive processati a Montedoro. Lo ha reso noto il sindaco Renzo Bufalino. Il primo cittadino montedorese ha sottolineato, non senza legittimo sollievo, che i tamponi esaminati a Palermo hanno permesso di escludere l’esistenza di possibili varianti.

Nel contempo il sindaco ha anche sottolineato che, per quanto attiene la situazioni contagi nel paese, bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro della situazione, fermo restando che la situazione resta di allerta dal momento che il numero dei casi nel piccolo centro del Vallone è passato in pochi giorni da zero a dodici.