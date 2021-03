Montedoro. Da oggi il Comune non è più zona rossa. Il sindaco: “Con zona arancione non va abbassata la guardia”.

MONTEDORO. Da oggi il Comune di Montedoro abbandona la zona rossa ed entra in zona arancione. Lo ha reso noto il sindaco Renzo Bufalino. Il primo cittadino montedorese ha sottolineato, tuttavia, che ciò non deve far abbassare la guardia visto il numero di positivi, alquanto elevato, che si registra in comuni viciniori come Serradifalco e Racalmuto.

Il primo cittadino di Montedoro ha pertanto esortato i suoi concittadini al rispetto delle regole in materia anti Covid considerato anche l’ancora alto numero di positivi che si registra a Montedoro (21).