Migranti: tre sbarchi a Lampedusa, approdano in 187

Tre sbarchi in poche ore a Lampedusa per un totale di 187 migranti. La prima operazione di soccorso e’ stata portata a termine dalla Guardia Costiera che ha tratto in salvo 53 subsahariani, fra cui 25 donne e 10 minori arrivati su un’imbarcazione di legno di circa 10 metri e approdati sul molo Favarolo. Il secondo sbarco e’ avvenuto dopo l’intervento della Guardia di Finanza che ha agganciato, a circa 10 miglia dalla costa, un barchino con 19 tunisini fra cui 15 donne e un minore.

Infine, sempre le Fiamme Gialle, hanno soccorso un altro barcone di 14 metri con a bordo 115 subsahariani, fra cui 43 donne e 6 minori. I migranti, dopo i primi controlli sanitari, eseguiti sulla banchina del porto, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.