Italia, tragedia: bimbo di 18 mesi muore investito per errore dal padre

Un bimbo di un anno e mezzo e’ morto dopo essere stato investito dall’auto del padre. Il piccolo e’ deceduto la scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII a causa delle gravi ferite riportate quando la vettura guidata dal padre l’ha travolto, in circostanze che non sono state ancora definite dalle forze dell’ordine.

Secondo il racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il padre , che non se n’è accorto, ha messo in moto in retromarcia e lo ha travolto. Inutili i soccorsi

Disperata la corsa in ospedale, dove il bambino e’ stato trasportato dai familiari ed e’ morto senza che i medici potessero fare nulla per salvarlo.