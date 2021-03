Italia, rogo in appartamento: badante bulgara muore per salvare due anziani

Una donna di 57 anni e’ deceduta in un incendio divampato, intorno alle 5 di questa mattina, all’interno di una villetta di via Padova a Battipaglia, nel Salernitano. La villetta e’ abitata da una coppia di anziani, 88 anni lui e 85 lei, e dalla loro badante di nazionalita’ bulgara, vittima del rogo.

I coniugi, anche grazie all’intervento della 57enne che, prima di morire, li avrebbe aiutati a mettersi in salvo, sono stati portati all’ospedale di Battipaglia e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Dagli accertamenti svolti dai vigili del fuoco, l’origine delle fiamme e’ da attribuirsi a un malfunzionamento di una stufa, dotata di bombola a Gpl, che era accesa nella camera da letto dei coniugi. Forse una scintilla ha dato fuoco a una coperta vicina alla stufa.

Esclusa l’ipotesi di una perdita di gas, dasto che i pompieri hanno trovato sia la stufa che la bombola integre. La casa e’ stata devastata dall’incendio. La badante, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto, si e’ adoperata per aiutare gli anziani a uscire da casa; poi sarebbe rientrata per mettere in salvo qualcosa di personale o per prendere qualcosa a suo giudizio necessario, ma le fiamme alte, il forte calore e i fumi non le hanno lasciato scampo.

La salma, ora, e’ stata affidata a una verifica del medico legale, ma gia’ in mattinata potrebbe essere liberata.