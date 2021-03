Italia, Covid: “Si igienizzi le mani”: aggredito addetto alla sicurezza di un supermercato

Ha chiesto a un cliente di igienizzare le mani prima di entrare nel punto vendita e, per tutta risposta, è stato spinto a terra con violenza. E’ quanto accaduto a un addetto alla sicurezza di un supermercato di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi). Il vigilante, 41enne, è stato soccorso da ambulanza e automedica ed è stato portato d’urgenza in ospedale a Lodi per un sospetto trauma cranico.

L’aggressore, subito dopo il gesto, ha fatto perdere le proprie tracce: i carabinieri lo stanno cercando, in attesa anche della prognosi per la guardia.