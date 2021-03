Covid, ministro Speranza: “Obiettivo governare curva e vaccinare”

“Dobbiamo provare ancora a governare la curva” dei contagi da Covid-19 “in un momento in cui le varianti rendono il virus più difficile da gestire e più veloce nel contagiare. Abbiamo bisogno di richiamare tutti alla massima prudenza, ci aspettano settimane non facili. Ma guardiamo con fiducia al futuro, abbiamo vaccini efficaci e sicuri. Molte più dosi sono in arrivo e avremo più opportunità di costruire spazi come questo a Roma Termini. Ci saranno sempre più luoghi in Italia in cui ci si potrà vaccinare”.

Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo all’evento promosso da Ferrovie dello Stato per presentazione del treno sanitario realizzato per un utilizzo in caso di emergenze e dell’Hub vaccinale nella stazione di Roma Termini. Contenere la curva e portare avanti la campagna vaccinale è il “duplice obiettivo” illustrato dal ministro per “le settimane non facili che abbiamo davanti”