Covid, Caltanissetta: è morto l’imprenditore Salvatore Vancheri

CALTANISSETTA – Cordoglio in città per la la morte del noto imprenditore nisseno Salvatore Vancheri, 63 anni, vittima del covid.

Proprietario della nota “Torrefazione Vancheri” e del Vancheri Store 93100. Era ricoverato da mercoledì scorso in Malattie Infettive per una polmonite Covid-19. Nella mattina di martedì, in seguito ad un peggioramento repentino delle sue condizioni, era stato intubato e trasferito in Rianimazione. Un improvviso ed inarrestabile declino che poi ha condotto la vittima al decesso.

Uomo dai saldi ideali era noto per le sue battaglie politiche e per il non comune spirito imprenditoriale. In più occasioni il suo carattere “forte” lo aveva posto al centro di accesi dibattiti. La redazione ed il direttore Marco Benanti, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.