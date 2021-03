Coni Sicilia, riconfermato D’Antoni. Tra i votanti i 5 presidenti nisseni: Sollami, Torregrossa, Morgana, Giordano e Parla

Il nisseno Sergio D’Antoni, ex esponente sindacale di lungo corso e dirigente sportivo, è stato riconfermato alla presidenza regionale del Coni. Le elezioni per il rinnovo del direttivo regionale si sono svolte a Ficarazzi in provincia di Palermo nella sede della Lega Nazionale Dilettanti. Vicepresidenti vicari sono stati eletti Enzo Falzone e Mariacristina Correnti. Membri di giunta Sandro Pagaria, Ottavio Gueli, Agnese Gagliano, Nunzio Corrao e Fabio Gioia. Sergio D’Antoni, noto sindacalista della Cisl, è stato anche deputato nazionale del Pd, dirigente della Virtus Roma, presidente della Lega Società di Pallacanestro di Serie A dal 2000 al 2001 e del Palermo dal 2000 al 2002.

Eletto nel giugno 2014 presidente regionale del Coni, dopo la prima riconferma nel 2017 è ora alla seconda riconferma per il prossimo triennio. Per Sergio D’Antoni, sempre apprezzato per il suo gran lavoro portato avanti al servizio dello sport in tutti questi anni, una conferma importante che dimostra come l’attività portata avanti in questi anni alla guida del Coni regionale abbia prodotto risultati importanti. C’è da dire che Sergio D’Antoni, nel momento in cui è stato eletto, oltre a ringraziare per la conferma della fiducia e della stima alla sua persona e al suo operato, ha anche ribadito che, in un periodo così difficile come quello legato alla pandemia, nella qualità di riconfermato presidente regionale del Coni lo attende un compito oltremodo impegnativo che è quello, una volta superata l’emergenza, di far ripartire lo sport a 360 gradi e in sicurezza. All’elezione per il rinnovo regionale del direttivo del Coni erano presenti i presidenti regionali di tutte le federazioni sportive operanti, ed in particolare i 5 presidenti regionali nisseni: Michele Sollami per il tiro a volo, Arturo Torregrossa per la scherma, Sandro Morgana per la Lnd di calcio, Giorgio Giordano per il tennis e Totò Parla per la pesistica.

I presidenti regionali nisseni delle cinque realtà sportive hanno anche loro espresso il loro plauso alla riconferma di Sergio D’Antoni alla presidenza regionale del Coni ribadendo la loro stima e la loro fiducia verso un dirigente che ha sempre portato avanti con impegno, passione e continuità la sua opera in seno al Coni per la crescita, la promozione e valorizzazione dello sport.

Il presidente regionale della Federazione Italiana Scherma, Arturo Torregrossa ha ribadito: «E’ stata una buona occasione per incontrarci e capire bene, allo stato attuale, la situazione dello sport siciliano in generale e di quello nisseno in particolare; la pandemia, in un anno, ha quasi cancellato del tutto gli sforzi fatti negli anni precedenti per promuovere e valorizzare ulteriormente lo sport a tutti i livelli mettendo a dura prova dirigenti, tecnici, atleti e genitori; la ripresa – ha concluso Torregrossa – sarà difficoltosa ma le difficoltà non ci fanno paura; siamo sicuri che, con un timoniere come Sergio D’Antoni e con un buon gioco di squadra, anche questa emergenza senza precedenti si potrà superare».