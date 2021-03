Campofranco. L’Isola ecologica torna operativa da lunedì 15 marzo.

CAMPOFRANCO. Da lunedì prossimo, 15 marzo, riparte l’Isola ecologica. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. Lo stesso primo cittadino campofranchese ha spiegato le ragioni della sua avvenuta precedente chiusura: “Cerco di sintetizzare le motivazione della chiusura dell’isola ecologica in questo periodo, dicendo semplicemente che passando da una gestione pubblica ad una privata, le incombenze che il privato ha sono così tante che siamo arrivati (Comune, SRR e ditta privata) fino a pochi minuti fa, a firmare gli ultimi documenti per poter finalmente riaprire alla fruizione l’isola ecologica”.

“Nel frattempo – ha detto – abbiamo rivisto con la ditta tutto quanto ruota attorno alla raccolta, con interventi condivisi e migliorativi in ogni aspetto che di volta in volta saranno portate a conoscenza (isola ecologica, nuovo calendario settimanale, tipologie di rifiuto, compostiere e altro).

Abbiamo pensato – ha aggiunto – che, aprendo la struttura di pomeriggio anziché di mattina, si dà un maggiore servizio alla cittadinanza in quanto si hanno più giorni a disposizione per conferire in orari pomeridiani anziché mattutini dove si è più liberi dal lavoro e dalle altre incombenze che normalmente impegnano la mattinata”.

Pertanto, l’isola ecologica sarà aperta SOLO nei giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ E VENERDI’ (a partire da lunedì 15 marzo) DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 19,00 si potrà conferire carta, cartone, plastica, vetro e indumenti. Da lunedì 22 marzo ANCHE ingombranti (mobili, materassi ecc.) e RAE (elettrodomestici) sempre negli stessi giorni e orari.

Infine, il sindaco ha comunicato che, considerando che il periodo di chiusura ha portato disagi ai cittadini per il raggiungimento della pesatura per avere lo sgravio in bolletta 2021, il periodo di chiusura sarà preso in considerazione per l’abbassamento del quantitativo da conferire per raggiungere il bonus in bolletta, rapportandolo al periodo di chiusura.