Campofranco. La minoranza M5S annuncia presentazione mozione per raccolta plasma iperimmune.

CAMPOFRANCO. Singolare proposta del gruppo consiliare di minoranza che ha annunciato di aver presentato una mozione al consiglio comunale al fine di attivare una campagna di sensibilizzazione. In una nota la minoranza del M5S ha sottolineato che l’ASP di Caltanissetta, tramite il responsabile per l’emergenza COVID-19, Dott. Benedetto Trobia, ha da tempo lanciato un appello alla donazione del plasma iperimmune.

Tra le varie terapie messe in campo per combattere il virus vi è infatti anche quella tramite il plasma iperimmune da parte di coloro i quali sono stati contagiati. A Campofranco – secondo la minoranza – attualmente sono in 43 le persone guarite e che potrebbero contribuire con la loro donazione a vincere questa battaglia contro il covid-19, per questo motivo abbiamo presentato una mozione al consiglio comunale in modo da attivare una campagna di sensibilizzazione. Siamo certi che tutta l’amministrazione accoglierà di buon grado questa proposta”.