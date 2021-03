Campofranco. La minoranza del M5S presenta mozione in Consiglio per chiedere di incentivare i Bonus statali.

CAMPOFRANCO. Il gruppo consiliare di minoranza del M5S ha presentato una mozione al consiglio comunale chiedendo all’amministrazione di incentivare e pubblicizzare il bonus mobili; il bonus verde; il bonus facciata; il superbonus 110%. “In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo da ormai un anno a questa parte – ha detto la minoranza – ci sono opportunità da cogliere che farebbero risparmiare i privati e migliorerebbero la vita di un’intera comunità. Sí perché un paese al giorno non può prescindere dall’obiettivo di migliorare l’efficientamento energetico e questo non vale solo per gli immobili pubblici ma soprattutto per quelli dei privati poiché numericamente maggiori. Il recupero del patrimonio edilizio; il bonus mobili; il bonus verde; il bonus facciata; il superbonus 110%.

Tutte misure importanti che stanno aiutando un comparto in crisi da decenni come quello dell’edilizia e nel contempo aiutano i cittadini a risparmiare sui costi in generale e delle bollette nello specifico. È quindi importante che tutti gli enti locali facciano la propria parte ed incentivino queste misure poiché direttamente ed indirettamente hanno ripercussioni positive su tutto il territorio. Per questo abbiamo presentato una mozione al consiglio comunale chiedendo all’amministrazione di incentivare e pubblicizzare queste opportunità”.