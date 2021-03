Campofranco. Il sindaco Pitanza: “Nessun finanziamento perso, ma solo 2 progettazioni non inserite per finanziamenti”.

CAMPOFRANCO. Il sindaco Rino Pitanza, come riporta il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, ha replicato alle critiche politiche mossegli dal gruppo consiliare di minoranza del M5S campofranchese circa la perdita di due finanziamenti rispettivamente di 700 mila euro (per il progetto contro il dissesti idrogeologico) e 300 mila euro (per la messa in sicurezza della scuola).

Il sindaco ha sottolineato che nessun finanziamento è stato perso dal Comune di Campofranco. L’ente comunale non è stato inserito nei progetti di finanziamento in quanto il Rendiconto 2019 non è stato approvato entro il 15 settembre 2020, tuttavia, il primo cittadino ha rilevato “Non sono stati persi due finanziamenti, ma solo non abbiamo avuto inserite due progettazioni per finanziamenti; dunque due progettazioni e non due finanziamenti!”.

Il sindaco ha concluso sostenendo che la causa di ciò non appare comunque ascrivibile all’organo politico, ma a questioni tecniche e burocratiche.