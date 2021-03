Campofranco. Delegazione Confraternita di S. Calogero Caltavuturo visita Comune.

CAMPOFRANCO. La creazione di un unico circuito regionale è un progetto che la confraternita di San Calogero di Caltavuturo in provincia di Palermo, di cui ricorre quest’anno il centenario della fondazione, sta portando in giro per la Sicilia in quelle località dove S. Calogero è Santo Patrono o dove comunque sono presenti statue, reliquie e relative confraternite.

E’ stato un incontro molto proficuo quello che la rappresentanza palermitana ha fatto in territorio campofranchese accompagnati dalla locale sezione della Pro Loco guidata dal presidente Calogero Termini.

Particolarmente emozionante la permanenza nel Santuario campofranchese da parte della delegazione, accolta dal parroco Luciano Calabrese, rimasta colpita dalla bellezza materiale della statua e raccoltasi in preghiera.

La delegazione ha anche visitato il Comune venendo ricevuta dal Sindaco Rino Pitanza. Lo scambio di doni ed il pranzo hanno concluso l’importante inizio di un rapporto religioso, sociale e anche economico che vedrà il suo avvio la prossima prima domenica di Luglio quando una delegazione di Campofranco si recherà a Caltavuturo per i festeggiamenti in onore di San Calogero. In quell’occasione, Covid permettendo, come ha sottolineato lo stesso sindaco, la delegazione campofranchese vi si recherà anche per far conoscere i propri prodotti tipici come i tradizionali pupi di pane.