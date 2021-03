Caltanissetta, sindaco Gambino: “Picco dei contagi previsto per il 20 marzo, attenzione alla variante inglese”

CALTANISSETTA – “Secondo le previsioni il picco dei contagi dovrebbe avvenire il 20 marzo”. Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha voluto sottolineare, durante una diretta facebook, alcuni argomenti in merito alla zona rossa ed al dilagare impetuoso del covid nel capoluogo nisseno.

“Anche due dipendenti comunali sono risultati positivi, abbiamo sanificato tutti i locali del comune. I dati indicano come cresca la curva dei contagi. Siamo in zona rossa, non si può andare in giro per la città, non si deve uscire da casa se non per comprovati motivi di lavoro e di salute: portatevi dietro l’autocertificazione che potete scaricare dal sito del Comune”.

Da oggi entra in azione un auto della polizia municipale con megafono per “ricordare” ai nisseni che vige la zona rossa. Il primo cittadino ha poi evidenziato: “Ricordatevi che c’è il divieto di assembramento. Stanno aumentando i casi di variante inglese: prevista quarantena di 14 giorni e tracciamento per i 14 giorni precedenti. Attenzione perchè se un vaccinato viene a contatto con positivo al covid, variante inglese, anche il vaccinato deve fare una quarantena di 14 giorni”.

Cefpas, l’hub vaccinale ha ripreso a funzionare: solo con vaccini pfizer. In merito al mercatino di sabato, lavoreranno solo le attività che attengono al settore alimentare.

Poichè nella scorsa diretta il sindaco aveva chiuso con la frase “teniamoci per mano” poi diventata oggetto di ironia, in questa occasione Gambino ha salutato dicendo:“Vi invio un abbraccio virtuale. L’abbraccio è importante. Io vi abbraccio per darvi forza ma, ancor più importante, voglio un vostro abbraccio, affinchè possiate sostenermi in questo difficilissimo momento per prendere le decisioni migliori per la nostra città”