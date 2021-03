Caltanissetta, lutto all’I.C. “M. L. King”: la comunità scolastica piange il prof Salvatore Romano

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La preside prof.ssa Rosa Cartella ha comunicato alla Comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo statale “Martin Luther King” di Caltanissetta la scomparsa dello stimatissimo Professore e Architetto Salvatore Romano, titolare nell’Istituto nel plesso “Pietro Leone”.

“Uomo di cultura, esteta, amante del bello, ironico anche nel lavoro. Ha insegnato per molti anni arte e immagine, molto amato dagli alunni, trasmetteva gli insegnamenti della sua disciplina in modo originale. La nostra scuola lo ricorderà in un evento apposito. La Comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore” ha dichiarato la preside.

Le esequie si sono tenute presso la chiesa San Michele di Caltanissetta, è stato tumulato presso il cimitero di Serradifalco.

L’insegnante Funzione strumentale Area 5

Salvatore Siina