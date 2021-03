Caltanissetta, l’imprenditore Scalia risponde a Pagano: “Dimissioni di Gambino per una goliardata? Tutta invidia”

L’imprenditore Nisseno Alberto Scalia risponde all’Onorevole Pagano che era intervenuto sulla vicenda della consumazione del panino davanti a un panificio da parte del sottosegretario Giancarlo Cancelleri, del sindaco Roberto Gambino, di parte della sua giunta e staff.

“Leggo con stupore che l’Onorevole di lungo corso Pagano, campione di cambiocasacche, pretende le dimissioni del Sindaco – ha scritto in una nota -. D’accordo con lui e anche con lo stesso Sindaco che quella leggerezza andava evitata.

Ma cogliere l’occasione per piantare un coltello alle spalle di Gambino per una goliardata fuori luogo, mi crea qualche sospetto.

Per caso vorrebbe lo scalpo del primo cittadino perche’ non gli ha dato un assessorato?

Forse il Movimento 5 stelle ha lunga memoria e non può non ricordare perfettamente la lista dei tradimenti perpetrati da Pagano in ogni partito o coalizione con cui e’ stato.

Ha anche fatto votare Gambino tradendo Giarratana per invidia .

Quindi, si dimetta lui e non Gambino che necessita di gestire la citta’ senza ricatti”.