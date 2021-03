Caltanissetta, disservizi informatici al servizio anagrafe canina dell’ASP

Riceviamo e pubblichiamo da Armando Turturici

Il servizio di anagrafe canina è fermo dal 18 febbraio 2021 e, al momento, non risulta comunicata una data di ripristino.

Un problema tecnico che, però, rischia di danneggiare i principali protagonisti, cioè gli animali.

“Abbiamo contattato l’ASP per avere chiarimenti e segnalare il guasto e, come noi, si è attivato anche il Sindaco, l’Assessore al Randagismo e il responsabile del servizio veterinario ASP, dottor Elia Rizzo ma il guasto continua a perseverare – ha spiegato Armando Turturici, referente di un’associazione di volontariato nisseno -. Ci hanno risposto che si tratta di un problema alla connessione aziendale dell’ASP dovuta a un virus ma non ci è stata data alcuna data di ripristino”.

Turturici, facendosi portavoce degli altri volontari di Caltanissetta, chiede che venga rimesso in funzione il servizio pubblico per poter sbloccare la situazione adozioni e poter continuare al meglio la nostra attività di volontariato la quale porta benefici a tutta la comunità. A chi ci si deve rivolgere per far valere i diritti? Non è possibile, nel 2021, che un problema irrisorio dato da una connessione aziendale non possa essere risolto in tempi celeri”.