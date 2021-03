Caltanissetta. “Corto circuito” nella notifica di quarantena. Si alza l’alert nelle scuole nissene, il rischio contagio è alto

In queste ore diversi genitori del plesso Pietro Leone e Leonardo Sciascia sono rimasti basiti di avere ricevuto nella giornata di oggi una notifica di “fine quarantena” dei figli senza avere mai avuto una notifica di inizio.

Non si capisce dove sia stato il corto circuito di questa mancata comunicazione.

Nel documento ricevuto dai genitori di numerose classi – e datato 25 marzo 2021 – si sottolinea che i figli dovevano stare in quarantena da giorno 12 marzo in quanto “contatti stretti di caso Covid 19 positivo da sospetta variante”.

La zona rossa a Caltanissetta, però è stata chiesta la sera del 14 marzo e, dunque, i ragazzi sono stati liberi di muoversi senza particolari restrizioni. I genitori, inoltre, per motivi di lavoro o di necessità sono usciti dalle loro abitazioni incontrando persone e, involontariamente, diventando potenziali veicoli di contagio.

“Non abbiamo mai ricevuto dalle autorità competenti una comunicazione e per questo motivo non abbiamo preso le necessarie precauzioni. I nostri figli non hanno accusato nessun sintomo evidente e nulla ci ha mai fatto pensare di essere in pericolo” hanno ribadito i genitori particolarmente allarmati.

Questo potrebbe essere stato uno dei motivi per l’impennata di contagi in città.