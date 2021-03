Caltanissetta, Sciascia. La Dirigente: “Comunichiamo seguendo le tempistiche del protocollo Covid”

“La scuola comunica ai genitori esattamente quanto viene trasmesso dalle autorità competenti dello Spemp e dell’Usca. Non siamo noi a dettare le tempistiche. Il nostro ruolo è quello di ricostruire i tracciamenti dentro l’istituto e comunicarli”. A chiarire la situazione, dopo l’allerta diffusa da alcuni genitori sulla mancata comunicazione di inizio quarantena per Covid 19, è stata la dirigente della Leonardo Sciascia Giuseppa Mazzarino.

“Comprendiamo il disagio dei genitori e stiamo mettendo in atto tutto ciò che ci è possibile per assicurare sicurezza e celerità – ha proseguito -. La segreteria, ormai, è attiva 7 giorni su 7 e abbiamo pronti tutti gli elenchi con i dati necessari nel caso in cui l’Asp ce li dovesse chiedere. Noi agiamo con tempestività per il benessere di tutti gli allievi, i docenti e il nostro personale”.

La prassi, così come sottolineato anche dalla dirigente del plesso Pietro Leone della Martin Luther King Rosa Cartella, prevede che, identificato un caso positivo da Coronavirus o sospetta variante, l’Azienda Sanitaria chieda alla scuola i dati delle persone che sono venute in contatto con il paziente malato. Questo presuppone docenti, personale Ata e studenti indicando anche eventuali giorni di presenza o assenza nei 14 giorni precedenti alla richiesta.

Dopo questa comunicazione l’Asp procede con la prenotazione del tampone. La scuola, ricevuta questa nuova data, invia tramite registro elettronico la notifica alle famiglie.

“Ci dispiace per il disagio vissuto dalla popolazione ma la scuola è completamente priva di colpe” ha concluso la dirigente Mazzarino.