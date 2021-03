Bufera social Gambino- Cancelleri. Pastorello: “Tanto rumore per nulla…Forse qualcuno pensava, davvero, che questo sarebbe stato il cambiamento?”.

CALTANISSETTA. Tanto rumore per nulla…E’ il titolo di un post di Boris Pastorello a proposito della vicenda della foto del sindaco Gambino e del sottosegretario Cancelleri che tante polemiche ha fatto registrare sui social.

Nella lettera il noto legale nisseno ed ex assessore della Giunta Ruvolo ha sottolineato: “Si proprio così, ho letto sui social tante polemiche per la pittoresca fotografia che ritrae alcuni soggetti politici (si chiamano così coloro che ricoprono cariche istituzionali) dinanzi ad un noto panificio della città, in barba alle restrizioni legate alla cd. “zona rossa”, tutti piacevolmente e sorridentemente intendi a mangiare, con soddisfazione, un meritato panino, dopo le fatiche della mattinata …



Tanto rumore, per niente! Tante critiche sui social e delle “singolari” scuse da parte dell’attuale sindaco della città … ma la domanda è: perché scusarsi? Forse per le tante dirette sui social per invitare (con i suoi eleganti modi) noi nisseni a stare attenti, ad evitare la violazione delle restrizioni legate alla zona rossa, ad evitare assembramenti ovvero evitare di consumare di fronte ai bar (anzi panifici) aperti solo per l’asporto?”

” I nisseni – ha proseguito Boris Pastorello – si sono scandalizzati per aver scoperto che proprio lui (il censore de nazionale che, con alcuni componenti della sua giunta (la cui esistenza notiamo grazie alla foto) e (incredibile ma vero) con un rappresentante del Governo nazionale, si è temporaneamente disinteressato o dimenticato delle restrizioni, dei divieti e delle raccomandazioni propinate nelle sue pittoresche dirette, anche notturne.

” Beh, a ciascuno le proprie deduzioni… io mi permetto di dire – ha aggiunto – che non c’è nulla di nuovo sotto l’albero e lo dico da ex amministratore della città, lo dico da cittadino che, per l’attività che esercita, si preoccupa di salvaguardare se stesso e gli altri, lo dico da genitore preoccupato per l’assurda vita che stanno vivendo i nostri figli ai quali si è rubato un intero anno …”

L’ex assessore della Giunta Ruvolo ha poi concluso: “La stanchezza, i ritmi frenetici l’emozione di avere ospiti governativi non giustifica la violazione delle sue stesse grida, dimenticando che la città è alla frutta e che la popolazione nissena boccheggia …

Forse qualcuno pensava, davvero, che questo sarebbe stato il cambiamento? Io me lo aspettavo, ero certo che ci saremmo ritrovati in una valle piena di nani … ecco perché quella foto non mi ha scandalizzato, nella speranza che, almeno quel panino, fosse buono!”