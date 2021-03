Bologna batte Sampdoria 3-1, altri tre passi verso la salvezza

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna batte la Sampdoria e fa altri tre passi verso la salvezza. Al Dall’Ara il match della 27^ giornata di Serie A finisce 3-1 per i rossoblù grazie ai gol di Barrow, Svanberg e Soriano. La squadra di Mihajlovic sale a quota 31 punti in classifica, mentre gli uomini di Ranieri restano fermi a 32. Pronti via e i padroni di casa regalano una chance colossale agli avversari: Schouten si addormenta e si fa rubare palla da Thorsby, che grazia Skorupski centrando il palo. La Sampdoria fa la partita, ma sono gli emiliani a passare alla prima occasione utile: al 28′ Palacio sfugge a Ferrari sulla destra e mette in mezzo per la testa di Barrow, che la piazza all’angolino e sblocca il match. La Samp incassa ma reagisce subito e 10′ dopo pareggia i conti. Augello pennella dalla sinistra, Quagliarella ruba il tempo a Danilo sul primo palo e segna il nono gol del suo campionato. Ma i blucerchiati non fanno in tempo a risistemarsi che vanno di nuovo sotto. Al 41′ l’imprendibile Barrow vince un rimpallo su Bereszynski e Thorsby e premia l’inserimento di Svanberg, che arriva dalle retrovie a tutta velocità e di piatto fa 2-1. La ripresa si apre con una Samp arrembante, che costruisce subito due chance per il pareggio: prima Quagliarella calcia fuori dopo un rinvio errato di Tomiyasu, poi è Jankto a sprecare da due passi svirgolando con il destro. Al 53′ ci prova anche Damsgaard, che sfiora l’eurogol con un destro dai 25 metri non lontano dall’incrocio dei pali. Ma il Bologna in contropiede non perdona e dopo aver fallito il colpo del ko con Palacio e Skov Olsen non sbaglia alla terza occasione. Svanberg brucia Thorsby e mette in porta Soriano, che appoggia sull’uscita di Audero firmando il 3-1. Nel finale i cambi di Ranieri non incidono. Per la sua Samp continua un digiuno di vittorie che dura ormai da un mese.

