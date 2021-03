AstraZeneca: Germania, casi trombosi in pazienti 20-50 anni

I sette casi di trombosi a causa dei quali la Germania ha sospeso la vaccinazione con AstraZeneca riguardavano persone di eta’ compresa fra i 20 e i 50 anni, sei delle quali sono donne. E’ quello che ha spiegato in una nota oggi il Paul Ehrlich Institut, tornando sulle indicazioni in base alle quali ieri il ministero della Salute tedesco ha deciso di sospendere temporaneamente AstraZeneca. Tutti i casi si sono manifestati in un arco di tempo fra i 4 e i 16 giorni successivi alla somministrazione del vaccino, e tre pazienti sono morti, si aggiunge. Tutti gli esperti sono stati d’accordo nel riconoscere un modello che rende “non implausibile” un collegamento con il vaccino. Se vi sia davvero un rapporto di causa-effetto e’ oggetto attualmente di verifiche.