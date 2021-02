Sicilia: vertice sicurezza per scuola, più forze dell’ordine e trasporti

La prefettura di Palermo fa il punto sulla ripresa in presenza al 50%, dall’8 febbraio, delle lezioni nelle superiori.

Nelle due riunioni del tavolo di coordinamento, svoltesi ieri, ha verificato il dispositivo dei controlli gia’ messo a punto dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che prevede la presenza delle forze di polizia territoriali all’esterno degli istituti scolastici, per impedire gli assembramenti all’ingresso e all’uscita e in prossimita’ delle principali fermate dei servizi di trasporto pubblico locale.

Si e’ aggiunto il contributo della polizia locale – anche ai fini della verifica del rispetto della capienza massima consentita sui mezzi – e dei volontari della protezione civile, in funzione antiassembramento in prossimita’ degli istituti scolastici.

Il Dipartimento regionale infrastrutture e mobilita’ e’ intervenuto anche con l’ulteriore potenziamento dei mezzi in talune tratte e sensibilizzando le aziende di trasporto ai fini della previsione di autobus di linea di ‘riserva’.

Oggetto di immediato intervento da parte delle forze di polizia, gli assembramenti registrati all’ingresso e all’uscita di talune scuole, a esempio nei Comuni di Monreale, Partinico e Caccamo.

Costante il flusso informativo sviluppato, su impulso della prefettura, con i dirigenti scolastici, per la massima sensibilizzazione degli studenti al rispetto delle regole anticovid, del distanziamento e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione.