Sicilia, Natura moving: formazione in attività motoria per docenti di scuola infanzia e primaria

Formazione teorica e pratica in attività motorie e sportive per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie siciliane. E’ ai blocchi di partenza il progetto sperimentale ‘Natura moving’, finanziato dall’assessorato dell’Istruzione della Regione Siciliana con quasi 174 mila euro e promosso dal Coordinamento di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con il dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo.

Un percorso formativo rivolto a 720 docenti curriculari e di sostegno che operano con gli alunni più piccoli nelle nove province siciliane.

Diciotto i corsi previsti, ciascuno con 40 docenti partecipanti (tre corsi a Palermo, Catania e Messina; due ad Agrigento, Trapani e Siracusa; uno a Ragusa, Caltanissetta ed Enna), con 30 ore di lezioni teoriche a distanza, che partiranno nei prossimi giorni, e altre 30 ore di laboratori pratici in presenza all’aperto nei mesi di settembre e ottobre (sempre compatibilmente alle condizioni sanitarie), 5 ore di seminario e un convegno conclusivo.