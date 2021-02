Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato, nell’ambito della didattica digitale integrale, 1.194 pc e 701 tablet a 35 scuole della Sicilia.

I 35 Istituti sono 3 nella provincia di Palermo, 2 nella provincia di Enna, 2 nella provincia di Caltanissetta, una nella provincia di Ragusa, 4 in provincia di Catania, 3 in provincia di Trapani, 13 in provincia di Siracusa, 4 in provincia di Messina, 3 in provincia di Agrigento.