Sicilia, Covid: pub aperti dopo le 18 e clienti al tavolo, chiusure e sanzioni nell’ennese

Continuano i controlli disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Enna per il rispetto delle norme anti-Covid. Nello scorso fine settimana i militari hanno effettuato numerosi di controlli su persone ed esercizi commerciali a Pietraperzia chiudendo, provvisoriamente, due noti pub del centro poiché, in entrambi i casi, dopo le 18 venivano serviti al tavolo cibi e bevande, non facendo rispettare il distanziamento sociale. Ai titolari è stata elevata una sanzione amministrativa