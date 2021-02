Nel siracusano, picchia la nonna: 24enne arrestato per maltrattamenti

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno arrestato un 24enne, per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della nonna, di 70 anni. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione della vittima che ha detto agli agenti che il nipote l’aveva colpita al torace facendola cadere. Gli agenti lo hanno arrestato ed hanno accertato che più volte sarebbe stato protagonista di episodi violenti nei confronti della nonna