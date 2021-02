Milena. Entro lunedì vanno presentate le istanze per i 12 posti del Servizio Civile.

MILENA. C’è tempo sino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio per presentare le istanze al fine di partecipare alle selezioni per un posto di servizio civile. Quest’anno sono 12 i posti da ricoprire a Milena. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – ha approvato alla Cooperativa Sociale Area Azzurra a r.l. due progetti.

Il primo, denominato “Arcobaleno di Emozioni”, rientra nel settore Educazione e Promozione Culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Animazione culturale verso minori. Il secondo, invece, riguarda il settore dell’assistenza adulti e terza età in condizione di disagio e si intitola “Uni-Verso Anziani e… Oltre”. Entrambi i progetti saranno espletati nel Comune di Milena, ed impegneranno gli operatori volontari per 12 mesi.

Potranno parteciparvi 12 ragazzi e ragazze (6 per ogni progetto) di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. La domanda di partecipazione dovrà essere presentate esclusivamente online; inoltre, gli operatori volontari saranno impegnati per 25 ore settimanali (5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana).

Le domande si presentano solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda On-Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 15 febbraio. Per accedere al sito è obbligatorio richiedere lo SPID il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.