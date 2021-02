Una lite tra vicini di casa per via di rumori è degenerata in tragedia. E’ accaduto a Catania dove una donna di 42 anni è morta nell’ospedale Garibaldi di Catania, dove era stata ricoverata in gravi condizioni.

La donna era stata ferita con una coltellata all’addome da un’altra donna di 47 anni al culmine di una lite tra vicini di casa per rumori. La donna che le ha sferrato il fendente rivelatosi poi mortale è stata arrestata dalla polizia per omicidio e condotta in carcere.