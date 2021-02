Anpi, e AttivARCInsieme promuovono nel nisseno “Amore Antifascista”, raccolta firme contro propaganda nazifascista.

L’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) – Comitato Provinciale di Caltanissetta, la sezione “S.Pertini” di San Cataldo e l’Associazione “AttivARCInsieme” promuovono nel nisseno la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, promossa dal Comune di Stazzema, in provincia di Lucca, dov’è avvenuto uno dei peggiori eccidi nazi-fascisti della storia (560 morti di cui 130 bambini). In tutti i comuni della provincia nissena è possibile recarsi a firmare negli uffici elettorali fino al mese di marzo.

A Caltanissetta le associazioni portano per le vie del centro storico la raccolta firme con l’iniziativa “Amore Antifascista”. Le organizzazioni con una campagna social invitano per San Valentino la cittadinanza a fare la propria dichiarazione d’amore alla Libertà e alla Democrazia su cui si fonda il nostro paese. Sarà possibile firmare sabato 13 e domenica 14 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso il gazebo che verrà installato in corso Vittorio Emanuele II, all’altezza del civico 134.

“Esiste e persiste un pensiero negazionista e fascista che deve essere fermato – dichiara il Presidente Provinciale dell’A.N.P.I. Giuseppe Cammarata – Ricordiamoci che la nostra Repubblica e la nostra Costituzione nascono proprio da principi antifascisti fondanti. Pensare che il saluto romano sia entrato nelle istituzioni, come avvenuto nel consiglio comunale di Cogoleto, ci sgomenta e fa preoccupare profondamente. Il tutto aggravato dal fatto che il gesto è stato compiuto nel ‘Giorno della memoria’”.

Per portare la legge in Parlamento serviranno 50.000 firme, da raccogliere in tutto il territorio nazionale. Per ulteriori info è possibile contattare il comitato promotore dell’iniziativa dalla pagina o dall’evento Facebook dell’Anpi Comitato Provinciale di Caltanissetta (@anpicaltanissetta).