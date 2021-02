Italia, masso si stacca da montagna e colpisce auto, un morto

Un grosso masso si e’ staccato dalla montagna e ha travolto un auto, uccidendo la persona che si trovava all’interno. E’ successo oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (SONDRIO), sulle alpi Retiche.

E’ un uomo di 68 anni la vittima della disgrazia di oggi alle 11 a Civo, in Valtellina. A ucciderlo un masso franato dalla montagna che ha saltato le reti di protezione e letteralmente sfondato l’Audi su cui viaggiava. Si chiamava Roberto Bogialli e risiedeva a Morbegno (Sondrio), anche se era nato a Civo, conosciuto in zona per la sua attivita’ di pittore.

Bogialli era da solo in auto. A dare l’allarme un uomo che stava viaggiando su un motocarro alle spalle dell’Audi. Sul luogo della tragedia i carabinieri della Compagnia di Chiavenna con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, anche per il primo rapporto da trasmettere alla Procura di Sondrio per l’apertura di un’inchiesta.