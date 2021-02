Italia, Covid: 11enne in terapia intensiva, è grave

Una ragazza di 11 anni è ricoverata in terapia intensiva, e intubata, al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per le conseguenze del Covid. Le sue condizioni sono gravi pur non avendo, a quanto risulta, altre apparenti patologie pregresse. Lo riporta la stampa locale. Anche i suoi genitori hanno contratto il coronavirus e seguono a distanza l’evoluzione delle condizioni della figlia.

La giovane paziente è stata male nei giorni scorsi ed è stata ricoverata in un ospedale fuori provincia. In poco tempo le condizioni si sono aggravate e nella notte tra martedì e mercoledì è stata trasportata d’urgenza al Sant’Orsola dove è stata ricoverata in terapia intensiva al padiglione 25, il Covid hospital del policlinico.