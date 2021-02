Italia, annuncia suicidio in chat: 13enne salva coetaneo

Ha proposto a una ragazzina di 13 anni di Cuneo, conosciuta su Whatsapp, un gioco consistente in una serie di domande le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per lui, un 13enne residente in Lombardia. E nel caso in cui la ragazzina non avesse scelto di partecipare, alle 14 del giorno successivo il giovane si sarebbe suicidato. Leggendo queste parole, la giovane ha raccontato tutto alla mamma, che ha subito allertato la polizia postale di Cuneo. A seguito di alcuni accertamenti sull’account del 13enne, gli agenti sono risaliti a una famiglia della provincia di Varese, riuscendo a parlare con la mamma del ragazzo, che in quel momento si trovava a Milano per lavoro.

Poco dopo la Polizia ha raggiunto l’abitazione prendendo in custodia il minore, gia’ seguito dai Servizi sociali. Agli agenti il 13enne ha confermato la volonta’ di mettere fine alla sua vita con le modalita’ che aveva descritto all’amica conosciuta online. Dopo ulteriori approfondimenti, la Polizia postale ha scoperto l’attivazione di una sorta di conto alla rovescia impostato nella chat, con scadenza proprio alle ore 14.

Quanto accaduto potrebbe essere una variante del “challenge online”, divenuto famoso di recente con i “giochi” Blue Whale e Jonathan Galindo, che in alcuni casi hanno portato alla morte i minorenni che vi hanno aderito, affrontando sfide sempre piu’ rischiose che si concludono con il suicidio.