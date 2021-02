Gela, lavori di connessione delle condotte: variazione dislocamento autobotte

In relazione ai lavori di switch-off del vecchio tratto di rete della condotta “Spinasanta” nel territorio di Gela, avviati nella giornata di oggi, Caltaqua rende noto che per sopravvenute esigenze tecnico-logistiche una delle autobotti impiegate per garantire il servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico nonsarà dislocata nel piazzale nei pressi della rotatoria tra Via Butera e Via Crispi, come originariamente comunicato, bensìin piazza Calvario.

Invariato, invece, il posizionamento dell’altra autobotte all’incrocio tra Via Crispi e Piazza Mercato.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rammenta che, al fine di non creare eccessivi disservizi all’utenza, gli interventi in questione (ID 103) saranno effettuati in più fasi sulla base di un cronoprogramma definito tra Gestore, Amministrazione Comunale e impresa esecutrice dei lavori.

La prima parte dei lavori, avviata stamane, durerà sino a venerdì 26 febbraio. Per effetto di ciò la distribuzione nella zona alta sarà sospesa giovedì 25 febbraio, saltando dunque soltanto un turno, e riprenderà regolarmente sabato 27 febbraio.