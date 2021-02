Gela, lavori di connessione condotta Spinasanta: giovedì 25 febbraio distribuzione sospesa nella zona alta

Proseguono nel pieno rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma i lavori della prima fase dello switch-off del vecchio tratto di rete della condotta “Spinasanta” nel territorio di Gela, avviati nella giornata di ieri.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rammenta che nell’ambito degli interventi programmati, così come già annunciato, domani giovedì 25 febbraio, sarà necessario procedere alla sospensione della distribuzione nella zona “alta”.

Il necessario approvvigionamento idrico alle utenze della zona interessata dall’intervento sarà garantito attraverso il servizio sostitutivo di autobotti. In particolare due mezzi di rifornimento idrico stazioneranno in piazza Calvario e all’incrocio tra Via Crispi e Piazza Mercato e altre due autobotti serviranno le utenze sensibili.

Dopo lo stop forzato di un solo turno, la regolare distribuzione nella zona riprenderà sabato 27 febbraio.

L’intervento in questione (ID 103, con una dotazione di poco meno di 4,8 milioni di euro) rientra tra quelli relativi alla sostituzione dei tratti di rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 2 – definitivo raggiungimento degli standard qualitativi previsti).