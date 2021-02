Futsal, serie B: Pro Nissa in Calabria, affronta la Futura C5

Questo pomeriggio con fischio d’inizio alle 18 la Pro Nissa sarà di scena nel gommato di Lazzaro (Rc) al cospetto della vice capolista del girone la Futura C5. I favori del pronostico osservando la classifica, sembrano nettamente a favore dei padroni di casa ma in casa giallorossa c’è la giusta concentrazione per provare a dare un dispiacere agli avversari.

I siciliani sono intenzionati ad approcciare bene la gara, senza distrazioni conoscendo i punti di forza e di debolezza degli avversari nel tentativo di portare a casa un risultato positivo.

Tutti abili arruolati per mister Rizza per la trasferta calabrese. Partenza da Caltanissetta per le 11.30; la diretta della partita sarà trasmessa sul nostro canale Facebook.