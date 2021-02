Covid: controlli nell’Agrigentino, 16 multe per 5mila euro

A Sciacca, i carabinieri chiudono un ristorante ed elevano 5mila euro di sanzioni per violazione delle misure di contenimento del virus Covid-19. I militari dell’Arma hanno eseguito un controllo straordinario del territorio per reprimere ogni forma di illegalita’, a cominciare dallo spaccio di stupefacenti e il rispetto delle misure sanitarie per prevenire la diffusione del virus, ispezionando diversi esercizi pubblici, controllando le persone che si trovavano per strada e perlustrando le aree della citta’ dove di recente c’era stata una maggiore aggregazione di cittadini.

Sono state cosi’ sanzionate 16 persone ed e’ stato chiuso un locale al cui interno si trovavano dei clienti.