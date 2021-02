Catania, migranti: espulso rientra in Italia con cognome moglie, arrestato

Espulso, utilizza il cognome della moglie per rientrare in Italia. Arrestato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione di Catania un albanese di 29 anni. L’uomo aveva presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia in quanto coniugato con una cittadina italiana. I poliziotti hanno smascherato la vera identita’ del cittadino albanese che nel 2019 era stato espulso dal territorio italiano dal prefetto di Siracusa con accompagnamento coatto alla frontiera marittima di Brindisi.

Arrivato in Albania, e’ stato raggiunto dopo circa un mese da una catanese che ha sposato. La donna ha subito provveduto a trascrivere il matrimonio in un comune siciliano e contestualmente il cittadino albanese ha cambiato le proprie generalita’ declinando il cognome della moglie come consentito dalla legge anagrafica albanese, che ammette che il marito possa assumere il cognome della moglie sostituendolo al proprio.

Dopo aver cambiato il cognome e quindi le generalita’, ha ottenuto un nuovo passaporto dall’Albania. La normativa italiana prevede che non si possa fare ingresso nuovamente in Italia se non prima trascorsi 5 anni dall’avvenuta espulsione coatta e con un’autorizzazione speciale del ministro dell’Interno. L’uomo e’ stato tratto in arresto, provvedimento che e’ stato convalidato