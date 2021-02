Caltanissetta, divieto di parcheggio in viale della Regione per potatura delle siepi

Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio le aiuole del viale della Regione saranno sottoposte a potature. L’intervento consentirà di poter riportare gli arbusti a una forma proporzionata e funzionale per i passanti che attraversano la via e le automobili che si fermano sul ciglio della strada per il parcheggio.

Le spine delle siepi, dunque, non finiranno più per rigare le automobili o impigliarsi negli indumenti.

L’intervento di pulizia consentirà anche di rimuovere tutti i rifiuti che, in modo incivile, vengono abbandonati dai cittadini.

Gli interventi, effettuati dalle ore 7 alle ore 17, interesseranno martedì il lato sinistro a salire dell’aiuola spartitraffico del viale della Regione nel tratto compreso tra la intersezione con la via Lombardia e l’ingresso dello stadio “Palmintelli”; mercoledì nel lato sinistro a scendere dello stesso tratto del viale.

Nei giorni interessati è previsto un incremento del traffico nella zona e una maggiore difficoltà nel trovare parcheggio.