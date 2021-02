Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fallimento n.12/2017 R.Fall

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

AVVISO DI VENDITA DEI BENI MOBILI DEL FALLIMENTO N. 12/2017 R.FALL.



L’Avv. Marco Vizzini, con studio in Caltanissetta, Via Libertà n. 114, nella qualità di Curatore del

fallimento n. 12/2017 R. Fall., giusta autorizzazione alla vendita del Giudice Delegato del 12/02/2019, rende noto che in data 16 aprile 2021 ore 12,00 presso il suo studio, avrà luogo la vendita dei seguenti beni mobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano:

LOTTO N. 1:

Autovettura BMW 520 D Gasolio, targata DF 513 YC, anno 2006, Km. 247.920

Scooter PEGEOUT, targato DR 05027

Il prezzo a base d’asta è fissato complessivamente in Euro 1.282,50

(milleduecentoottantadue/50).

CONSULTA LA RELAZIONE MEZZI