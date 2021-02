Autismo: parte il corso di formazione gratuito Ido per diventare insegnanti più inclusivi

Venerdi’ 19 febbraio e’ partito il secondo corso gratuito dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) per gli insegnanti su ‘Autismo: proposte operative per l’intervento inclusivo a scuola’.

L’interesse da parte del corpo docente e’ sempre molto alto, basti pensare che il precedente corso gratuito su’Autismo – Un approccio integrato alla complessita’ del problema nel contesto scolastico’ ha superato le 43mila visualizzazioni, mentre gli iscritti per partecipare alla nuova proposta formativa sono gia’ 2.000.

Per vedere la lezione ed avere tutte le informazioni clicca qui: https://www.ortofonologia.it/austismo-secondo-corso-di-formazione- gratuito-per-gli-insegnanti/. Docenti ed educatori continuano, quindi, a confrontarsi dal punto di vista pedagogico su cosa siano i disturbi dello spettro autistico e come possano essere gestiti in ambito scolastico.

In questo secondo corso gli esperti dell’IdO forniranno ai partecipanti, oltre alle competenze di base sui disturbi dello spettro autistico, diverse proposte operative e strategie didattiche calibrate sull’espressivita’ della sintomatologia autistica che si verifica in classe e sull’utilizzo di modalita’ e interventi che siano consoni al momento evolutivo dello studente e alle sue espressioni comportamentali.

Il corso avra’ la durata di 20 ore distribuite in 6 ore di formazione online in modalita’ sincrona nelle date di venerdi’ 19 febbraio dalle 16.30 alle 19.30 e venerdi’ 26 febbraio dalle 16.30 alle 19.30; 12 ore di formazione online in modalita’ asincrona con lezioni registrate dagli specialisti dell’IdO; 2 ore di formazione online in modalita’ asincrona con materiali e articoli di approfondimento.

Nel dettaglio all’incontro di venerdi’ sono intervenuti Massimiliano Petrillo, psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva dell’IdO, sull’osservazione degli schemi di gioco nei disturbi dello spettro autistico; il professore Virgilio Mollicone, coideatore dell’Atelier Ultrablu, su l’esperienza del laboratorio romano animato dai giovani artisti con disturbi dello spettro autistico; infine Silvia Santurro, logopedista e psicomotricista dell’IdO, che ha portato l’attenzione sulle modalita’ e gli strumenti per lavorare sugli apprendimenti nei disturbi dello spettro autistico.

A moderare i relatori Simona d’Errico, logopedista psicomotricista e coordinatrice del progetto Tartaruga dell’IdO, nato all’interno del modello DERBBI (Developmental, Emotional Regulation and Body-Based Intervention), approccio terapeutico sviluppato e applicato da anni dall’IdO in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

L’IdO e’ presente sulla piattaforma del MI per i docenti S.O.F.I.A. come ente erogatore di formazione. Verra’ somministrato un questionario finale su alcuni contenuti del corso e per rilevare il livello di gradimento dei partecipanti. Verra’, inoltre, rilasciato l’attestato di partecipazione al singolo partecipante.

Per iscriversi, compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/frHpRqM96Mg6Sudy7; per informazioni scrivere a: autismo.scuola@ortofonologia.it.Clicca, infine, qui per tutte le informazioni sui corsi gratuiti IdO dedicati agli insegnanti: https://www.ortofonologia.it/autismo-corso-di-formazione-gratuito- per-gli-insegnanti/