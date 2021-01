Università: aumentano gli studenti immatricolati al Sud

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Senato, ha sottolineato i dati in crescita delle immatricolazioni degli studenti al sud Italia.

“Per la scuola e per l’università abbiamo ulteriormente rafforzato gli interventi sugli organici, per la digitalizzazione e gli investimenti nell’edilizia scolastica e universitaria e nella ricerca, oltre ad aver ampliato la no-tax area per gli studenti universitari e per il personale scolastico e abbiamo già i primi risultati per quanto riguarda l’inversione, il numero degli immatricolati nelle università meridionali era negativo ed è cresciuto del 6,7%”.