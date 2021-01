Tempo di orientamento: l’Itet Rapisardi-Da Vinci “inventa” un tour virtuale della scuola

La scuola sta vivendo questo periodo di pandemia mettendo in campo ogni risorsa per cercare di tutelare i processi formativi e fornire tutti servizi possibili agli studenti ed alle famiglie. In tale contesto si stanno svolgendo le attività di informazione sui percorsi di studio forniti dai vari istituti . La problematica più evidente è costituita dall’impossibilità di poter visitare le strutture scolastiche, i laboratori e tutti gli spazi dedicati all’attività didattica. I ragazzi del Rapisardi da Vinci hanno messo in campo le loro competenze informatiche nella creazione di un ambiente virtuale che, grazie alla cosiddetta realtà aumentata , consente alle persone interessate di muoversi all’interno dei corridoi, delle aule, dei laboratori della scuola con la possibilità di osservare particolari come attrezzature, disposizioni logistiche e ogni particolare della scuola come se fossero fisicamente presenti.

Tutto questo naturalmente da casa e con la totale libertà di movimento all’interno dell’istituto virtuale.

Questa innovazione che vede la sua realizzazione grazie agli alunni coordinati da Andrea La China, eccellente studente della V B del corso di studi di Informatica e telecomunicazioni, da l’avvio ad un nuovo modo di informare e certamente l’utilizzo di queste tecnologie troverà applicazione a prescindere dall’attuale contesto di disagio.

Link sede v.le R. Margherita: https://vt.plushglobalmedia.com/tour/TT17J6GPPW

Link sede via F. Turati: https://vt.plushglobalmedia.com/tour/TT17GZR591