Tecnico Agrario, Alberghiero e Professionale Agrario: Il Diploma che passa tra la scuola e un contratto di lavoro

Per tanti studenti e le loro famiglie, a conclusione del percorso di studi di scuola secondaria di primo grado, gennaio è il mese delle grandi scelte. In quale istituto scolastico superiore iscrivere i propri figli? Ma soprattutto: quali sono le prospettive lavorative per i propri figli una volta ottenuto il diploma? Domande legittime alle quali l’IIS Di Rocco, di cui è dirigente la Prof.ssa Giuseppina Terranova, da due anni scolastici a questa parte sta rispondendo, è proprio il caso di dire, “sul campo”. Si, perché i suoi studenti, già quando frequentano l’Istituto professionale Alberghiero, o l’Istituto Tecnico Agrario di Caltanissetta, o anche l’Istituto professionale Agrario di San Cataldo, hanno la possibilità, una volta giunti al quarto anno, di apporre la firma su un contratto di apprendistato. In questo senso, l’IIS Di Rocco è proprio il caso di dire che, grazie alla proficua sinergia con l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, è stato un autentico antesignano del Contratto di apprendistato in provincia di Caltanissetta. Lo sanno bene gli studenti e le loro famiglie che quest’anno vedranno completato un percorso avviato due anni scolastici or sono e che si sta rivelando un valore aggiunto non indifferente nel loro percorso di studi.

Il contratto di apprendistato si configura come strumento per la realizzazione di un nuovo modello di apprendimento basato sull’integrazione tra formazione e lavoro. L’IIS Di Rocco, dopo essersi inserito con le sue tre realtà scolastiche nel catalogo predisposto dalla Regione Siciliana, è riuscito a far diventare il sogno di tante famiglie e di tanti alunni realtà: arrivare a firmare un contratto di apprendistato già quando si frequenta la stessa scuola.

Il tutto nella prospettiva legata all’incontro tra la domanda e l’offerta lavorativa in un territorio che, prima ancora che di braccia, ha bisogno di conoscenze, competenze e capacità. In tale contesto, il contratto di apprendistato – come hanno spiegato all’IIS Di Rocco – si rivela un fondamentale punto d’incontro tra la scuola e il territorio. Il modello di apprendistato di primo livello promosso dall’IIS “Di Rocco” consente un primo importante raccordo tra i suoi alunni e il mondo del lavoro.

Un raccordo che tanti studenti, assieme alle loro famiglie, hanno dimostrato di gradire e che ha visto l’Istituto scolastico superiore nisseno in prima linea. L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani. Un contratto che prevede vantaggi per gli studenti, che hanno la possibilità di avviare un progetto formativo che coniuga periodi di formazione all’interno della struttura scolastica a periodi di lavoro in azienda, ma anche per le stesse aziende del territorio che, oltre ad investire su risorse giovani, usufruiscono di sgravi retributivi e contributivi.

Un percorso innovativo, di alto valore formativo ed educativo perché il lavoro non è solo una parola alla quale associare speranze future, ma anche una piccola realtà con un apprendistato che si rivela, all’interno dell’offerta formativa dell’IIS Di Rocco, un valore aggiunto di fondamentale importanza che consente agli alunni di usufruire di un percorso innovativo ed al tempo stesso dinamico attraverso il quale acquisire quella cultura lavorativa necessaria per inserirsi nel mondo del lavoro.

L’apprendistato di I livello, infatti, presenta molteplici vantaggi per i nostri studenti, permette infatti di frequentare la scuola e conseguire il titolo di studio di istruzione secondaria superiore facendo contemporaneamente un’importante esperienza di lavoro retribuita. Consente altresì di sviluppare, durante gli studi, competenze professionali coerenti con il proprio percorso formativo spendibili nel mondo del lavoro ma anche di accedere direttamente al mercato del lavoro mediante un vero e proprio contratto di lavoro, il tutto senza dimenticare il vantaggio di arrivare al mondo del lavoro più preparati, competitivi e qualificati, riducendo i tempi di ingresso in quello che è il mercato del lavoro.