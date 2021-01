Sommatino. Lavori in via Canale quasi completi. Il sindaco: “Sempre al lavoro per il paese che verrà”.

SOMMATINO. Dopo i lavori in via Torquato Tasso, via Giulio Cesare, via Francesco Petrarca, via Regina Margherita e altre vie del centro abitato, si sta procedendo anche al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale di via Largo Canale.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Elisa Carbone (nella foto). La prima cittadina sommatinese ha sottolineato: “Dal 2017 ad oggi abbiamo destinato oltre 200.000 euro alla manutenzione stradale. C’è ancora tanto su cui intervenire ma, anche in questo campo, abbiamo dimostrato che, con un serio lavoro di programmazione e con una corretta gestione dei soldi pubblici, avere strade percorribili e sicure non è un miraggio ma una realtà possibile, anche con un Comune in dissesto; sempre al lavoro per il paese che verrà”.